BD/劇場アニメ/劇場版 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。(Blu-ray) (本編ディスク1枚+特典ディスク2枚+CD) (完全生産限定版)【Pアップ】【2025年の人気アイテム】

商品情報

劇場アニメ (超平和バスターズ、入野自由、茅野愛衣、戸松遥、田中将賀、REMEDIOS)

2014年3月5日 発売





CD:1

1.青い栞

2.The Next Morning

3.Beautiful Seasons With You

4.Thin Moonlight 〜 Thin As Ice

5.Secret Feelings 〜 Hidden Feelings of Love

6.Sink 〜 Frozen Moments

7.All About her Death 〜 It Has To Do With Her Not Being Here

8.My Star... 〜 Steady As A Star

9.Guitar Afternoon 〜 Lazy Afternoons

10.Secret Feelings 〜 Tender

11.Before It Gets Dark 〜 While The Sun Sets

12.I Left You 〜 Did I Leave You

13.Dynamic Sunset 〜 Words I Heard In The Silent Dawn

14.Lost Childhood 〜 Wondering About

15.Dear Love 〜 My Sweet And Most Dearest Love

16.Sounds Inside The House

17.Still... 〜 Follow You Still...

18.On A Silent Afternoon 〜 Childhood Marks On The Wall

19.Going Crazy Over You 〜 Going Crazy Over Her

20.I Left You 〜 Im Here To Make You Cry

21.Leaving The Ceremony

22.Not As Friends 〜 Can We Make It Not As