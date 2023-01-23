『BD/劇場アニメ/劇場版 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。(Blu-ray) (本編ディスク1枚+特典ディスク2枚+CD) (完全生産限定版)【Pアップ】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 16時 27分に出品され05月11日 16時 27分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
劇場アニメ (超平和バスターズ、入野自由、茅野愛衣、戸松遥、田中将賀、REMEDIOS)
2014年3月5日 発売
CD:1
1.青い栞
2.The Next Morning
3.Beautiful Seasons With You
4.Thin Moonlight 〜 Thin As Ice
5.Secret Feelings 〜 Hidden Feelings of Love
6.Sink 〜 Frozen Moments
7.All About her Death 〜 It Has To Do With Her Not Being Here
8.My Star... 〜 Steady As A Star
9.Guitar Afternoon 〜 Lazy Afternoons
10.Secret Feelings 〜 Tender
11.Before It Gets Dark 〜 While The Sun Sets
12.I Left You 〜 Did I Leave You
13.Dynamic Sunset 〜 Words I Heard In The Silent Dawn
14.Lost Childhood 〜 Wondering About
15.Dear Love 〜 My Sweet And Most Dearest Love
16.Sounds Inside The House
17.Still... 〜 Follow You Still...
18.On A Silent Afternoon 〜 Childhood Marks On The Wall
19.Going Crazy Over You 〜 Going Crazy Over Her
20.I Left You 〜 Im Here To Make You Cry
21.Leaving The Ceremony
22.Not As Friends 〜 Can We Make It Not As
BD/劇場アニメ/劇場版 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。(Blu-ray) (本編ディスク1枚+特典ディスク2枚+CD) (完全生産限定版)
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落札価格7623円
136 入札履歴
終了
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