通常盤 Blu-ray BABYMETAL 2Blu-ray/BABYMETAL BEGINS -THE OTHER ONE- 23/10/11発売【新年の贈り物】

商品情報

通常盤 Blu-ray

・2Blu-ray



新生 BABYMETAL の誕生と新章のスタートを告げた伝説の公演。2021年10月から一年以上に渡るライブ活動の封印期間を経て、今年1月に幕張メッセ国際展示場で行われた復活ライブ「BABYMETAL RETURNS -THE OTHER ONE -」の後篇となる本公演では、BABYMETALのもうひとつの物語・復元計画「THE OTHER ONE」が遂に完結を迎え、SU-METAL、MOAMETAL、MOMOMETALの3人体制による新生 BABYMETALが誕生。“METALVERSE”という新世界(ニュー ワールド)へと舞台を移し、新章がスタートすることが告げられた。2日間を通して期待と熱気に溢れた観客約20,000人を動員し、BABYMETALにとって「全てが終わり、全てが始まる」節目のライブとなった。



【ご注意】

ただ今のご注文の出荷日は、発売日後 です。

郵便またはクロネコ便利用での発送とさせていただきます。

(宅配便ご希望の場合は¥600〜になります。)

商品到着まで出荷日から2〜4日かかります。【※発売日着不可】