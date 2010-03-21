『完全生産限定盤(取) 乃木坂46 2DVD+グッズ/NOGIZAKA46 Mai Shiraishi Graduation Concert 21/3/10発売【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 01時 19分に出品され04月17日 01時 19分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
完全生産限定盤
・2DVD+グッズ（ライブ当日の“バックステージレプリカ”）
・三方背BOX
・白石麻衣の9年間を追ったメイキングフォトブックレット「MAI SHIRAISHI MEMORIAL MAKING PHOTOS」
・乃木坂46ライブパフォーマンス絵柄によるポストカード23枚封入
・乃木坂46ライブパフォーマンス絵柄によるトレーディングカード封入（全45種のうち5枚ランダム封入）
東京ドーム3daysでの開催を予定していたものの、新型コロナウイルス感染が拡大していた状況を受け中止となった卒業ライブ。約5か月が経った10月28日(水)にオンラインで開催した卒業ライブを完全収録！
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¥ 7623
落札価格7623円
188 入札履歴
終了
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