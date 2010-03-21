完全生産限定盤(取) 乃木坂46 2DVD+グッズ/NOGIZAKA46 Mai Shiraishi Graduation Concert 21/3/10発売【新年の贈り物】

商品情報

完全生産限定盤

・2DVD+グッズ（ライブ当日の“バックステージレプリカ”）

・三方背BOX

・白石麻衣の9年間を追ったメイキングフォトブックレット「MAI SHIRAISHI MEMORIAL MAKING PHOTOS」

・乃木坂46ライブパフォーマンス絵柄によるポストカード23枚封入

・乃木坂46ライブパフォーマンス絵柄によるトレーディングカード封入（全45種のうち5枚ランダム封入）



東京ドーム3daysでの開催を予定していたものの、新型コロナウイルス感染が拡大していた状況を受け中止となった卒業ライブ。約5か月が経った10月28日(水)にオンラインで開催した卒業ライブを完全収録！



【ご注意】

ただ今のご注文の出荷日は、発売後 です。

郵便またはクロネコ便利用での発送とさせていただきます。

(宅配便ご希望の場合は￥600〜になります。)

商品到着まで出荷日から2〜4日かかります。【※発売日着不可】

