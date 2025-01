DVDセット ONE OK ROCK 2DVD/ 2018 AMBITIONS JAPAN DOME TOUR + with Orchestra Japan Tour 201819/8/21発売 オリコン加盟店【2025年度カレンダ】

商品情報

共通仕様

・DVD(2枚組)

・三方背ボックス

・ブックレット



【ONE OK ROCK 2018 AMBITIONS JAPAN DOME TOUR】

ONE OK ROCKが2018年に開催し30万人を動員した全国4大ドームツアーから東京ドーム公演の模様を収録した作品。

【ONE OK ROCK with Orchestra Japan Tour 2018】

ONE OK ROCKが2018年10月に東京と大阪にて開催した、 53名のフルオーケストラを従えたスペシャルライブの映像を収録!!



