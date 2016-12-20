『初回生産限定盤(取) メッセージ入りカード封入 DA PUMP 3Blu-ray+2CD/LIVE DA PUMP 2020 Funky Tricky Party FINAL at さいたまスーパーアリーナ 20/12/16発売【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 18時 44分に出品され04月04日 18時 44分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
初回生産限定盤
・Blu-ray3枚組＋CD2枚組
・メンバーメッセージ入りカード(全８種類中1種ランダム封入)
・スマプラ対応 ※本サービスの有効期間は発売日より2年間となります。
初のアリーナツアーが新型コロナウイルスの感染拡大に伴い中止、唯一開催されたさいたまスーパーアリーナで行われた貴重なLIVE。配信版とは全く違う未公開カット等も加え、新たに編集したディレクターズカット版。MCもノーカットで収録。また貴重なドキュメント映像と副音声も収録！
【ご注意】
郵便またはクロネコ便利用での発送とさせていただきます。
(宅配便ご希望の場合は￥600〜になります。)
商品到着まで出荷日から2〜4日かかります。
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Blu-ray完全生産限定盤 スペシャルパッケージ仕様 BUCK-TICK Blu-ray+2SHM-CD+PHOTOBOOK/TOUR THE BEST 35th anniv. FINALO in Budokan 23/12/13発売＄＃
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落札価格7623円
240 入札履歴
終了
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