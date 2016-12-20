『初回生産限定盤(取) メッセージ入りカード封入 DA PUMP 3Blu-ray+2CD/LIVE DA PUMP 2020 Funky Tricky Party FINAL at さいたまスーパーアリーナ 20/12/16発売【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 18時 44分に出品され04月04日 18時 44分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 初回生産限定盤

・Blu-ray3枚組＋CD2枚組

・メンバーメッセージ入りカード(全８種類中1種ランダム封入)

・スマプラ対応 ※本サービスの有効期間は発売日より2年間となります。



初のアリーナツアーが新型コロナウイルスの感染拡大に伴い中止、唯一開催されたさいたまスーパーアリーナで行われた貴重なLIVE。配信版とは全く違う未公開カット等も加え、新たに編集したディレクターズカット版。MCもノーカットで収録。また貴重なドキュメント映像と副音声も収録！



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