『KAZUYOSHI SAITO 25th Anniversary Live これからもヨロチクビーチク 日本武道館 Blu-ray 初回限定盤【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 15時 53分に出品され03月05日 15時 53分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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斉藤和義25周年アニバーサリーツアー日本武道館公演を全曲コンプリート収録!

Blu-ray， DVDの初回限定盤には、Zepp Sapporoで開催された斉藤和義、玉田豊夢、隅倉弘至という馴染みのメンバー3ピースで行われたエクストラ公演のスペシャルライヴを全曲収録したDVDが付属!



初回限定盤は豪華三方背ブックケース仕様



2/20発売ニューシングル『アレ』&LIVE作品『KAZUYOSHI SAITO 25th Anniversary Live 1993-2018 25「主な仕様」