『ミニカー/完成品 スパーク 1/43 ランチア ストラトス HF 1972 ツールドコルス ラリー #3 S.ムナーリ/M.Mannucci【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 18時 33分に出品され03月29日 18時 33分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品カテゴリ キッドボックス !店 スパーク 1/43 レーシングカー ゲーム、おもちゃ ミニカー

JANコード/ISBNコード 9580006990709

商品コード S9070

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ ミニカー/完成品

スパーク

1/43

ランチア

ストラトス

HF

1972

ツールドコルス

ラリー

#3

S.ムナーリ/M.Mannucci