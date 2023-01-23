『CHUMS チャムス チャムスオックスロングスリーブシャツ CH02-1181 オックスフォードシャツ シャツ 長袖 メンズ レディース ブランド【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 07時 27分に出品され03月05日 07時 27分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Brand Name
CHUMS
チャムス
Item Name
CHUMS OX L/S Shirt
チャムスオックスロングスリーブシャツ
[Lot/CH02-1181]
Material
コットン 100%
生産国：中国
Word
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Situation
[お祝い・プレゼントにも]
プレゼント ギフト 父の日 母の日 クリスマス 記念日 バレンタイン ホワイトデー 誕生日 バースデー 入学 卒業 就職 退職 祝 祝い 御祝い 歓迎会 送別会
備考
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落札価格7623円
0 入札履歴
終了
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