『スニーカー スーパースター [Superstar] / アディダスオリジナルス adidas Originals【2024年最新】 』はヤフオクでから04月07日 06時 32分に出品され04月07日 06時 32分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在213件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:52036304

ショップ:adidas，アディダス

ブランド:adidas，アディダス，adidas Originals，アディダスオリジナルス

商品名:スーパースター [Superstar] / アディダスオリジナルス adidas Originals

カテゴリ:シューズ>スニーカー

ブランド品番:GVS47

素材:天然皮革/ゴム/ゴム底

原産国:-

カラー:ホワイト系その他，ホワイト系その他2，ホワイト×ブラック，ホワイト×グリーン，ホワイト×ブルー，ホワイト×ホワイト，ホワイト×レッド，ホワイト×ネイビー，ブラック×ホワイト，ブラック×ブラック，ホワイト×ライトピンク

サイズ:22.0cm，22.5cm，23.0cm，23.5cm，24.0cm，24.5cm，25.0cm，25.5cm，26.0cm，26.5cm，27.0cm，27.5cm，28.0cm，28.5cm，29.0cm，29.5cm，30.0cm，30.5cm，31cm，31.5cm，32cm

企画ID:1657101，1638573，1638572，1638570，1

カテゴリ ファッション

メンズファッション

シューズ タグ スニーカー

スーパースター

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