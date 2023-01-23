『Black Diamond(ブラックダイヤモンド) キャメロットZ4 #0.4 BD11214 カムデバイス 登はん具 登山【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 10時 47分に出品され04月21日 10時 47分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Black Diamond(ブラックダイヤモンド) キャメロットZ4 #0.4 BD11214
JANコード：0793661447122
商品番号：BD11214BDアスリートとのディスカッションにより誕生した、キャメロットX4の後継モデル。
カラー：#0.4=グレーサイズ：#0.4=15.3-27.7mm重量：#0.4=61g強度：#0.4=9kN
カムデバイス 登はん具 登山
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落札価格7623円
703 入札履歴
終了
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