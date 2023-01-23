『クラッチ 3点 キット コペン L880K H14/6〜H24/8 DHK016 EXEDY エクセディ カバー ディスク ベアリング 送料無料【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 12時 22分に出品され03月29日 12時 22分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 DHK016

・クラッチカバー

フライホイールに取り付けられ、間にはさんだクラッチディスクを介して動力の伝達と遮断を行なう部品です。

・クラッチディスク

エンジン動力をトランスミッションに伝達する部品です。駆動系の振動を減らす役割もあります。

・ベアリング

クラッチレバーの動きに合わせてクラッチカバーを押しクラッチの入切を行なう部品です。



上記の３点セットになります。



・適合車種

車種名：L880K

年式：H14/6〜H24/8



・純正品番

クラッチディスク：DHD044U/31250-97210

クラッチカバー：DHC552U/31210-B2031

レリーズベアリング：44TKZ2801FR/31230-B1010

※ご購入前に必ずPC版 商品説明をご確認下さい。



検索キーワード ： EXEDY エクセディ クラッチ キット セット 強化 軽量 カバー ディスク フライホイール レリーズベアリング ベアリング 純正 交換 ペダル タッチ レスポンス 耐久性 純正同等 社外品 yabumoto ヤブモト

カテゴリ 車、バイク、自転車

自動車

駆動系パーツ タグ クラッチ

3点

キット

コペン

L880K

H14/6〜H24/8

DHK016

EXEDY

エクセディ

カバー

ディスク

ベアリング

送料無料