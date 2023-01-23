『ゴルフ ビバハート ゴールドウォーム長袖モックネック 011-29010【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月14日 11時 45分に出品され05月14日 11時 45分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー アイボリー ／ ブラック

素材 本体:アクリル55％×レーヨン40％×ポリウレタン5％ ／ ししゅう糸:(上糸)レーヨン100％ ／ (下糸)ポリエステル100％

機能 吸湿発熱 ／ ストレッチ



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ゴールドウォーム長袖モックネック