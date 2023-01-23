『(ミズノ）MIZUNO ＴＸ９００(ティエックス９００ ） ラケットスポーツ 軟式ラケット 63JTN27527【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 05時 55分に出品され03月29日 05時 55分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在859件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 素材:グラファイト/グラス

長さ(inch):690mm

フェイス面積(inch2):95

重さ:フレーム時(平均)約200g、張上げ時(平均)約215g

プレースタイル:オールラウンド

適正テンション:20〜30ポンド

適正ストリングス:モノモノファイバー タフ/モノモノファイバー スピード

ポータブルケース付き

軽量で振り抜きやすいエントリーモデル

ミャンマー製

張り上がり



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掲載の価格・製品のパッケージ・デザイン・仕様について、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 商品カテゴリ ネクサススポーツ店 カテゴリートップ ラケットスポーツ スポーツ テニス ラケット 硬式

JANコード/ISBNコード 4550234987319

商品コード 0007200009881