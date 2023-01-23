『(ミズノ）MIZUNO ＴＸ９００(ティエックス９００ ） ラケットスポーツ 軟式ラケット 63JTN27527【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 05時 55分に出品され03月29日 05時 55分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在859件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材:グラファイト/グラス
長さ(inch):690mm
フェイス面積(inch2):95
重さ:フレーム時(平均)約200g、張上げ時(平均)約215g
プレースタイル:オールラウンド
適正テンション:20〜30ポンド
適正ストリングス:モノモノファイバー タフ/モノモノファイバー スピード
ポータブルケース付き
軽量で振り抜きやすいエントリーモデル
ミャンマー製
張り上がり
※一部商品において弊社カラー表記がメーカーカラー表記と異なる場合がございます。
※ブラウザやお使いのモニター環境により、掲載画像と実際の商品の色味が若干異なる場合があります。
掲載の価格・製品のパッケージ・デザイン・仕様について、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4550234987319
商品コード
0007200009881
Prince(プリンス) ガット張り上げ済 ジュニア 硬式テニス ラケット シエラ26 7TJ051
¥ 7623
Prince(プリンス) ガット張り上げ済 ジュニア 硬式テニス ラケット シエラ26 7TJ051
¥ 7623
Prince(プリンス) ガット張り上げ済 ジュニア 硬式テニス ラケット シエラ26 7TJ051
¥ 7622
硬式テニスラケット 2本セット テニスボール4個入 初心者向 HB-19 (カラー/ブルー&ピンク)
¥ 7622
硬式テニスラケット 2本セット テニスボール4個入 初心者向 HB-19 (カラー/ブルー&ピンク)
¥ 7622
Prince(プリンス) ガット張り上げ済 ジュニア 硬式テニス ラケット シエラ26 7TJ051
¥ 7622
GOSEN(ゴーセン) 硬式テニスラケット（ガット張り上げ済み） レッド MTWRE2Z
¥ 7619
Prince(プリンス) ハイパフォーマンス プレミアムショルダー SU707 ユニセックス 165 ブラック M
¥ 7616
Prince(プリンス) ハイパフォーマンス プレミアムショルダー SU707 ユニセックス 165 ブラック M
¥ 7616
Prince(プリンス) ガット張り上げ済 硬式テニス ラケット パワーライン レディ100 7TJ034 1
¥ 7615
Prince(プリンス) ガット張り上げ済 硬式テニス ラケット パワーライン レディ100 7TJ034 1
¥ 7615
Prince(プリンス) ガット張り上げ済 硬式テニス ラケット パワーライン レディ100 7TJ034 1
¥ 7615
ゴーセン(GOSEN) ガット張り上げ済 ソフトテニス ラケット アクシエス 300 マットピンク(MP) SRA3MP
¥ 7615
ヘッド Coco 25
¥ 7614
ゴーセン(GOSEN) ガット張り上げ済 ソフトテニス ラケット アクシエス 300 マットピンク(MP) SRA3MP
¥ 7610
ミズノ ソフトテニス ラケット ジスト Tゼロソニック フレームのみ 63JTN73735
¥ 7609
ミズノ ソフトテニス ラケット ジスト Tゼロソニック フレームのみ 63JTN73735
¥ 7609
SRIXON(スリクソン) ジュニア 硬式テニス ラケット レヴォ CX270 ( 張上げ ) レッド グリップサイズG0 SR21507
¥ 7609
落札価格7623円
859 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！