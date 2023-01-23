『■ イングルヌック エディツィオーネ ペニーノ ジンファンデル ラザフォード ナパ ヴァレー [2019] ≪ 赤ワイン カリフォルニアワイン ナパバレー ≫【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月02日 13時 30分に出品され05月02日 13時 30分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在262件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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原語表記： Inglenook Edizione Pennino Zinfandel Rutherford Napa Valley[2019]
タイプ： 赤ワイン
生産地： アメリカ / カリフォルニア / ナパ / ナパヴァレー / ラザフォード
品種： ジンファンデル
ジュスト・ディ・ノートリ 2010 イタリア トスカーナ フルボディ赤ワイン
¥ 7623
メルシャン ベル・フルール オーガニック 赤 750ml×6本 u-yu
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シャトー・ディッサン 2019
¥ 7623
プラドレイ | エリーテ
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赤ワイン アルゼンチン ヴィーニャ コボス ヴィンヤード デジグネート マルベック マルキオリ エステート ペルドリエル ルハン デ クージョ 750ml
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赤ワイン アルゼンチン ヴィーニャ コボス ヴィンヤード デジグネート マルベック シンガレッティ エステート ヴィージャ バスティアス ヴァジェ デ ウコ 750ml
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シュール ダルク トック エ クロシェ リミテッド エディション
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シャトーヌフ デュ パプ キュヴェ ド ラ レイヌ デ ボワ 2019 ドメーヌ ド ラ モルドレ元詰 自然派 ビオロジック ヴァン ナチュール 辛口
¥ 7620
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¥ 7620
OPIA シャルドネ スパークリングオーガニックノンアルコール(ワインテイスト飲料) 750ml 6本 送料無料
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OPIA シャルドネ オーガニックノンアルコール（ワインテイスト飲料） 白 750ml 6本 送料無料
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¥ 7620
落札価格7623円
262 入札履歴
終了
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