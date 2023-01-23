『■ イングルヌック エディツィオーネ ペニーノ ジンファンデル ラザフォード ナパ ヴァレー [2019] ≪ 赤ワイン カリフォルニアワイン ナパバレー ≫【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月02日 13時 30分に出品され05月02日 13時 30分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在262件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ※この商品は【 お取寄せ商品 】のため、ヴィンテージ変更や品切れの場合がございます。【 商品画像欄 】に記載しています注意事項、または【 お取寄せバナー 】をクリックして、注意事項ページの内容をよくご確認くださいませ。



原語表記： Inglenook Edizione Pennino Zinfandel Rutherford Napa Valley[2019]

タイプ： 赤ワイン

生産地： アメリカ / カリフォルニア / ナパ / ナパヴァレー / ラザフォード

品種： ジンファンデル