『イーテック わんにゃん浄水器 ペット用 容量1L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 23時 14分に出品され04月16日 23時 14分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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本体サイズ (幅X奥行X高さ) :18×8.5×24cm

本体重量:0.79kg