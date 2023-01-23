『pecolo(ペコロ) Food Stand(L)/(Ltall) 専用 ボウル単品 深型陶器 Lサイズ/L Tallサイズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 23時 38分に出品され04月05日 23時 38分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
pecolo(ペコロ) Food Stand(L)/(Ltall) 専用 ボウル単品 深型陶器 Lサイズ/L Tallサイズ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.80 cm
横幅 : 19.40 cm
奥行 : 20.00 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7623円
785 入札履歴
終了
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