『レディース ボーダー 水着 4点セット タンキニ ラッシュガード ショートパンツ 水陸両用 UV フィットネス FILA フィラ 2237071【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 15時 12分に出品され04月16日 15時 12分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明



商品説明 水陸両用、速乾素材のUVラッシュジャケット＋ボーダー柄キャミブラタンキニ4点セット。

速乾素材のUVラッシュジャケット＋ショートパンツ＋ボーダーキャミブラ＋スイムショーツの4点セット。ジップアップジャケットは日焼け防止の指穴付きで、両脇ポケットがあるので普段使いにも活躍できます。ショートパンツはボタンで丈を調節できるので用途に合わせてご使用いただけます。カップは挿入式で内側アンダーに15mmゴムがが入っているので心地よく固定されています。スイムショーツは伸縮性ある裏地付きです。

Ｔシャツ ポリエステル 100% 水着 ポリエステル 85％ ポリウレタン 15％ パンツ ポリエステル 100％ サイズ詳細 サイズ バスト（ヌード寸） ヒップ（ヌード寸） 7S 80 82〜90 9M 83 87〜95 11L 86 92〜100 13L 89 92〜100 ※ 単位はcmになります





メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています 速乾素材のUVラッシュジャケット＋ショートパンツ＋ボーダーキャミブラ＋スイムショーツの4点セット。ジップアップジャケットは日焼け防止の指穴付きで、両脇ポケットがあるので普段使いにも活躍できます。ショートパンツはボタンで丈を調節できるので用途に合わせてご使用いただけます。カップは挿入式で内側アンダーに15mmゴムがが入っているので心地よく固定されています。スイムショーツは伸縮性ある裏地付きです。Ｔシャツ ポリエステル 100% 水着 ポリエステル 85％ ポリウレタン 15％ パンツ ポリエステル 100％













商品カテゴリ OCEANweb ! JAPAN店 レディース ファッション レディースファッション 水着 その他水着

JANコード/ISBNコード 4582620863235

商品コード 2237071

カテゴリ ファッション

レディースファッション

水着 タグ レディース

ボーダー

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4点セット

タンキニ

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フィラ

2237071