『レディース ボーダー 水着 4点セット タンキニ ラッシュガード ショートパンツ 水陸両用 UV フィットネス FILA フィラ 2237071【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 15時 12分に出品され04月16日 15時 12分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品説明
サイズ詳細
|サイズ
|バスト（ヌード寸）
|ヒップ（ヌード寸）
|7S
|80
|82〜90
|9M
|83
|87〜95
|11L
|86
|92〜100
|13L
|89
|92〜100
※ 単位はcmになります
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4582620863235
商品コード
2237071
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落札価格7623円
358 入札履歴
終了
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