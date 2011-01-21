『心に伝える花の芸〜観世銕之丞家名吟・名演集〜（ＤＶＤ付）／（バラエティ），（伝統音楽）【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 03時 23分に出品され03月26日 03時 23分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 （バラエティ），（伝統音楽）

販売会社/発売会社：（株）ＮＨＫエンタープライズ

発売年月日：2011/01/21

JAN：4988066171703

規格品番：NSCX14984

商品カテゴリ ブックオフ ヤフー店 ＣＤ バラエティ 純邦楽 CD、音楽ソフト、チケット その他

JANコード/ISBNコード 4988066171703

商品コード 0016473234

カテゴリ CD、音楽ソフト、チケット

その他 タグ 心に伝える花の芸〜観世銕之丞家名吟・名演集〜（ＤＶＤ付）／（バラエティ），（伝統音楽）