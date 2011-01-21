『心に伝える花の芸〜観世銕之丞家名吟・名演集〜（ＤＶＤ付）／（バラエティ），（伝統音楽）【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 03時 23分に出品され03月26日 03時 23分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
（バラエティ），（伝統音楽）
販売会社/発売会社：（株）ＮＨＫエンタープライズ
発売年月日：2011/01/21
JAN：4988066171703
規格品番：NSCX14984
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4988066171703
商品コード
0016473234
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落札価格7623円
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