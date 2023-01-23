『パブロ・カザルス不滅の芸術２ 指揮編１〜バッハ＆モーツァルト／パブロ・カザルス【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 00時 49分に出品され03月30日 00時 49分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
パブロ・カザルス
販売会社/発売会社：ソニー・ミュージックエンタテインメント
発売年月日：1993/12/01
JAN：4988009936727
規格品番：SRCR9367
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4988009936727
商品コード
0001084764
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落札価格7623円
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終了
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