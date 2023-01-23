『cooyin リケーブル 2Pin IEシリーズ イヤホンケーブル 8芯 銀メッキ単結晶銅 Sennheiser用 IE80S・IE80・I【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 03時 17分に出品され03月30日 03時 17分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
cooyin リケーブル 2Pin IEシリーズ イヤホンケーブル 8芯 銀メッキ単結晶銅 Sennheiser用 IE80S・IE80・I
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 7.50 cm
奥行 : 10.00 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7623円
653 入札履歴
終了
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