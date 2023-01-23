『シャープ ウェアラブル ネックスピーカー AQUOS サウンドパートナー AN-SS2-R レッド【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 23時 50分に出品され03月27日 23時 50分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シャープ ウェアラブル ネックスピーカー AQUOS サウンドパートナー AN-SS2-R レッド
【商品説明】
・到達距離 直線見通し約10m
・寸法（幅×奥行き×厚さ） 184×185×18?(本体)/60×60×22?(送信機)
・質量 約88g（本体）/約40g（送信機）
・通信方式 Bluetooth 5.0（HSP / HFP / A2DP / AVRCP）
・音楽再生時間 約16時間
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 20.70 cm
奥行 : 21.00 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7623円
492 入札履歴
終了
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