『ワンピース ドットプリントワンピース【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 21時 20分に出品され04月08日 21時 20分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:75064370

ショップ:Te chichi，テチチ

ブランド:Te chichi，テチチ

商品名:ドットプリントワンピース

カテゴリ:ワンピース/ドレス>ワンピース

ブランド品番:1107322-23-12

素材:ポリエステル 100%

原産国:中国

カラー:ブラック，ブラウン，カーキ

サイズ:F

企画ID:1583749，1565558

カテゴリ ファッション

レディースファッション

ワンピース、チュニック タグ ワンピース

ドットプリントワンピース