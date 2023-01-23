『パンツ デニム ジーンズ EDWIN LADIES ジャージーズ テーパード ストレッチデニムパンツ【スタンダードモデル】【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 18時 20分に出品され03月08日 18時 20分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ZOZO問い合わせ番号:54465160

ショップ:EDWIN，エドウイン

ブランド:EDWIN，エドウィン

商品名:EDWIN LADIES ジャージーズ テーパード ストレッチデニムパンツ【スタンダードモデル】

カテゴリ:パンツ>デニムパンツ

ブランド品番:JWH07-0001

素材:(ベージュ):本体綿62%， ポリエステル27%， ポリウレタン11%， リブ部分 ポリエステル96%， ポリウレタン4%， 革ラベル 牛革(ライトインディゴブルー):本体：綿 74%、ポリエステル 15%、再生繊維（セルロース） 9%、ポリウレタン 2% ウエストリブ：ポリエステル 95%、ポリウレタン 5% 革ラベル：牛革(その他):本体: 綿 70%， ポリエステル 25%， ポリウレタン 5%， ウエストリブ: ポリエステル 95%， ポリウレタン 5%， 革ラベル: 牛革

原産国:ベージュ：中国 その他：日本

カラー:ブラック，チャコールグレー，ブルー，ワンウォッシュ，ライトインディゴブルー，ダークインディゴブルー，ベージュ

サイズ:X-SMALL，SMALL，MEDIUM

カテゴリ ファッション

レディースファッション

ボトムス、パンツ タグ パンツ

デニム

ジーンズ

EDWIN

LADIES

ジャージーズ

テーパード

ストレッチデニムパンツ【スタンダードモデル】