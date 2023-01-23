『ブリヂストン BRIDGESTONE セルフクラブスタンド CCG220 2022年モデル ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 08時 39分に出品され03月04日 08時 39分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブリヂストン BRIDGESTONE セルフクラブスタンド CCG220 2022年モデル ブラック
【商品説明】
・クラブ5~6本収納可能
・セルフクラブスタンド
・本体素材:ポリエステル
・重さ:約1.1Kg
【サイズ】
高さ : 21.00 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 90.00 cm
重量 : 960.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7623円
606 入札履歴
終了
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