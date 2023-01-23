『ブリヂストン BRIDGESTONE セルフクラブスタンド CCG220 2022年モデル ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 08時 39分に出品され03月04日 08時 39分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ブリヂストン BRIDGESTONE セルフクラブスタンド CCG220 2022年モデル ブラック



【商品説明】

・クラブ5~6本収納可能

・セルフクラブスタンド

・本体素材:ポリエステル

・重さ:約1.1Kg



【サイズ】

高さ : 21.00 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 90.00 cm

重量 : 960.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。