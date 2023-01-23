『キャロウェイ メンズ ゴルフウェア ミニドットエアー フルジップ ブルゾン C23115101 2023年春夏モデル M-3L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 07時 55分に出品され04月21日 07時 55分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
フロントのファスナーが斜めにデザインされた特徴的なアウターです。今までにないデザインなので、着用すると新鮮な見た目で気分も上がります。素材は軽量でドライ感のあるドットエアーを使用しており、さらに8WAYストレッチなのでストレスフリーで動きやすいです。＜8WAYストレッチ＞全方向に伸びる素材＜水をはじく素材＞撥水性＜ドットエアー＞高通気性、軽量感《素材》本体 ポリエステル 100%別布 ポリエステル 100%パッチ部分 合成皮革《サイズ目安(cm)》[M]身長168-176 チェスト90-100[L]身長172-180 チェスト94-104[LL]身長176-184 チェスト98-108[3L]身長180-188 チェスト102-112CALLAWAY APPAREL GOLF 石川遼 オススメ おすすめ ゴルフ ゴルフ用品 ウエア アパレル ゴルフウェア 洋服 男性 メンズウェア アウター アッパー トップス 上着 ジャケット ジップアップ 軽量 軽い ドライ ドットエアー 8WAYストレッチ 動きやすい 水をはじく 撥水 通気 グレー ベージュ ネイビー CW23SSWEAR
キャロウェイ メンズ ゴルフウェア ミニドットエアー フルジップ ブルゾン C23115101 2023年春夏モデル M-3L
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落札価格7623円
482 入札履歴
終了
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