『ロサーセン メンズ ルーズマンコラボ マイクロビートベアカノコ半袖モックネック 044-26444【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 13時 20分に出品され04月12日 13時 20分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在534件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ロサーセン メンズ ルーズマンコラボ マイクロビートベアカノコ半袖モックネック 044-26444
ルーズマン コラボシリーズ
吸水速乾機能を持つT/Cベア鹿の子のエコ素材を使用。ルーズマン コラボイラストのプリントや右袖のアップリケ刺繍、左後肩のロゴプリントがポイント。
イラストやメッセージ、リサイクル素材を通じて環境問題をロサーセンらしく発信したアイテム。
素材：綿49%ポリエステル49%ポリウレタン2%
カラー
006IV アイボリー
022LAN Lグリーン
012LGY Lグレー
098NV ネイビー
※モニターの環境により実物と色が異なって見える場合がございます、予めご了承ください。
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落札価格7623円
534 入札履歴
終了
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