『ロサーセン メンズ ルーズマンコラボ マイクロビートベアカノコ半袖モックネック 044-26444【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 13時 20分に出品され04月12日 13時 20分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在534件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ロサーセン メンズ ルーズマンコラボ マイクロビートベアカノコ半袖モックネック 044-26444



ルーズマン コラボシリーズ



吸水速乾機能を持つT/Cベア鹿の子のエコ素材を使用。ルーズマン コラボイラストのプリントや右袖のアップリケ刺繍、左後肩のロゴプリントがポイント。

イラストやメッセージ、リサイクル素材を通じて環境問題をロサーセンらしく発信したアイテム。



素材：綿49%ポリエステル49%ポリウレタン2%



カラー

006IV アイボリー

022LAN Lグリーン

012LGY Lグレー

098NV ネイビー



※モニターの環境により実物と色が異なって見える場合がございます、予めご了承ください。