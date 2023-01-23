『and per se アンパスィ ロゴプリント半袖ポロシャツ ゴルフ メンズ AMS9703V1 2023年モデル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 23時 19分に出品され04月23日 23時 19分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 and per se ロゴプリント半袖ポロシャツ メンズ AMS9703V1



吸汗速乾性とUVプロテクト（UPF50＋、紫外線カット率95％以上）を備えた半袖ポロシャツ。

ドライタッチな鹿の子素材を採用。優れた伸縮性で動きやすく、フロントに大胆に配したブランドロゴがアクティブな印象を与えます。

リサイクルポリエステル糸を用いたサステナブルな素材を使用し、環境に配慮しています。



素材：本体：ドライ鹿の子（ポリエステル100％）衿部分：リブ（ポリエステル100％）

サイズ：M、L、LL

カラー：ネイビー（30）、ホワイト（10）、レッド（40）

原産国：中国