『ゴルフ レディース/女性用 ビバハート ベアテンボーダー半袖ポロシャツ 01228345【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 09時 18分に出品され03月07日 09時 18分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カラー ブラック / ピンク / ネイビー
素材 本体:綿95％×ポリウレタン5％ / 衿・袖口部分:ポリエステル100％
機能 吸水速乾 / UVケア
ゴルフウエア / ウェア / 新品 / レディース / 女性 / 半袖 / シャツ / ポロ
ベアテンボーダー半袖ポロシャツ
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落札価格7623円
612 入札履歴
終了
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