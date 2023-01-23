『ゴルフ レディース/女性用 ビバハート ベアテンボーダー半袖ポロシャツ 01228345【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 09時 18分に出品され03月07日 09時 18分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 カラー ブラック / ピンク / ネイビー

素材 本体:綿95％×ポリウレタン5％ / 衿・袖口部分:ポリエステル100％

機能 吸水速乾 / UVケア



ゴルフウエア / ウェア / 新品 / レディース / 女性 / 半袖 / シャツ / ポロ

ベアテンボーダー半袖ポロシャツ