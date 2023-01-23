『【ポイント10倍】チャンピオン ゴルフウェア メンズ ショーツ ハーフパンツ C3-XG502 2023春夏【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 05時 26分に出品され03月24日 05時 26分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在683件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Champion Golf Shorts C3-XG502



伸縮性のあるポリエステルの捲縮（けんしゅく）糸を使用することで、高いストレッチ性による動きやすさを実現。

ドライな肌触りも特長の撥水機能付きのショーツです。

ウエストはフィット感が向上するゴム入り仕様。

正面にコインポケット、後部はChampion（チャンピオン）ロゴを刺繍し、Dカンを付けています。



素材：

Stretch Comfort Jersey

ポリエステル100%

カラー：シルバーグレー(040)、ブラック(090)、ネイビー(370)

サイズ：S、M、L、XL

製造国：ベトナム