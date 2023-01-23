『ANYHI 女優ミラー 卓上 人気 化粧鏡 卓上/壁掛け両用 3色照明モード 明るさ調節可能 13個のledライト付き (シルバー 48.5【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 08時 44分に出品され04月04日 08時 44分に終了予定です。即決価格は7,622円に設定されています。現在916件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ANYHI 女優ミラー 卓上 人気 化粧鏡 卓上/壁掛け両用 3色照明モード 明るさ調節可能 13個のledライト付き (シルバー 48.5



【商品説明】

・【3照明モード＆メモリー機能】女優ミラーには13個の電球と3個のライトモードが装備されています。バニティミラーを再度オンにすると、メモリ機能はライトの最後の設定を保持します。

・【スマートタッチ＆無段階調光】「M」を押して、ライトモードを変更します。 真ん中のボタンを押して、ライトのオンとオフを切り替えます。 「?」を長押しして、さまざまなニーズに応じて明るさを調整します。 メイクをするときの不十分な光の問題を解決するのに役立ちます。

・【多くの場面に適しています】ミラーベースは取り外し可能です。 デスクトップバニティミラー/壁掛けミラーにすることができます。ベースは付属のドライバーで簡単に着脱



【サイズ】

高さ : 9.70 cm

横幅 : 47.10 cm

奥行 : 56.50 cm

重量 : 4.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。