『935-35 造花ミニプランター カサブランカ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 21時 00分に出品され04月01日 21時 00分に終了予定です。即決価格は7,622円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
935-35 造花ミニプランター カサブランカ
【商品説明】
・メーカー：ユニット
・約１５０×４００×３００ｍｍＨ
・造花ミニプランター カサブランカ
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7622円
679 入札履歴
終了
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