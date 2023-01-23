『(ハイゴールド) HI-GOLD バッティング手袋（両手） L ホワイト【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 03時 18分に出品され03月19日 03時 18分に終了予定です。即決価格は7,622円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

(ハイゴールド) HI-GOLD バッティング手袋（両手） L ホワイト



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。