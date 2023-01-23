『ライフィールドモデル 1/35 ドイツ軍 3号突撃砲G型 初期型 フルインテリア プラモデル RFM5073【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 20時 58分に出品され03月04日 20時 58分に終了予定です。即決価格は7,621円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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組み立て塗装が必要なプラモデル。別途、接着剤や工具、塗料等が必要。

1/35スケール未塗装プラスチック組み立てキット

連結組立可動の式履帯、デカール、エッチングパーツが付属

戦闘室と機関部、トランスミッション部の内部を精密に再現

ライフィールドモデル・RYEFIELD MODEL (中国)輸入プラモデル

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