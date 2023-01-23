『スワンズ スポーツ サングラス エアレスビーンズ 偏光レンズモデル SABE-0053 DMSM2 デミスモーク2【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 04時 04分に出品され04月27日 04時 04分に終了予定です。即決価格は7,621円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スワンズ スポーツ サングラス エアレスビーンズ 偏光レンズモデル SABE-0053 DMSM2 デミスモーク2
【商品説明】
・サイズ：高さ4? 横幅14?、重さ：16g
・フレームカラー：デミスモーク2、レンズカラー：偏光ライトスモーク
・付属品：セミハードケース、取扱説明書
・可視光線透過率：40%（晴天～曇天向き：偏光度90％以上）
・紫外線透過率：0.1%以下（UVカット率99.9%以上）
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 8.60 cm
奥行 : 17.60 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7621円
557 入札履歴
終了
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