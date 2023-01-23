『Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消（100cm）【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 22時 08分に出品され03月27日 22時 08分に終了予定です。即決価格は7,621円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消（100cm）
【商品説明】
・猫ちゃんが楽しく遊びながらストレスと運動不足が解消できる。遊びだけでなく、快適に寝たり、ゆっくりくつろぐこともできる。
・猫飼いの友人にのプレゼントとして最適。パッケージ：橋*1+固定マウント*2+取り付け部品
・素材：エコボード、麻ひも ご注意：乾燥な状態に保ってください。清浄剤、消毒剤などに接触しない。
・高品質木製、安全無毒。ナチュラルな風合い、
【サイズ】
高さ : 19.60 cm
横幅 : 30.40 cm
奥行 : 31.40 cm
重量 : 2.58 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。
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落札価格7621円
62 入札履歴
終了
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