『フィッシュ4ドッグ ファイネスト サーモン シニア 小粒 3kg【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 18時 52分に出品され04月05日 18時 52分に終了予定です。即決価格は7,621円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フィッシュ4ドッグ ファイネスト サーモン シニア 小粒 3kg



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.50 cm

横幅 : 27.20 cm

奥行 : 34.20 cm

重量 : 3.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。