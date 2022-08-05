『ジェイムステイラー James Taylor - Best Live LP レコード 輸入盤【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月08日 00時 55分に出品され05月08日 00時 55分に終了予定です。即決価格は7,621円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 タイトル: Best Live

アーティスト: James Taylor

アーティスト(日本語): ジェイムステイラー

現地発売日: 2022/08/05

レーベル: Friday Music



その他スペック:

180グラム/Limited Edition (限定版)/クリアヴァイナル仕様/ゲートフォールドジャケット仕様