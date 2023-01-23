『オロ デル デシエルト アルベキーナ＆ピクアル＆クパージュ 100ml 3本セット オーガニック エキストラバージン オリーブオイル 有機J【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 20時 22分に出品され03月05日 20時 22分に終了予定です。即決価格は7,621円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オロ デル デシエルト アルベキーナ＆ピクアル＆クパージュ 100ml 3本セット オーガニック エキストラバージン オリーブオイル 有機JAS認定 スペイン産 コールドプレス ギフトセット 化粧箱 ギフトボックス オリーブジャパン 最優秀賞



【商品説明】

・ギフト包装の際は、包装紙にてラッピングいたします

・化粧箱入りの100ml 3種3本セットです



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。