『youE キャットタワー木製 135cm 猫タワー キャットツリー スリム 多頭飼い 爪とぎポール 猫じゃらし 羽根のおもちゃ付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 11時 44分に出品され04月27日 11時 44分に終了予定です。即決価格は7,621円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
youE キャットタワー木製 135cm 猫タワー キャットツリー スリム 多頭飼い 爪とぎポール 猫じゃらし 羽根のおもちゃ付き
【サイズ】
高さ : 18.00 cm
横幅 : 41.00 cm
奥行 : 55.00 cm
重量 : 10.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7621円
772 入札履歴
終了
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