『youE キャットタワー木製 135cm 猫タワー キャットツリー スリム 多頭飼い 爪とぎポール 猫じゃらし 羽根のおもちゃ付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 11時 44分に出品され04月27日 11時 44分に終了予定です。即決価格は7,621円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

youE キャットタワー木製 135cm 猫タワー キャットツリー スリム 多頭飼い 爪とぎポール 猫じゃらし 羽根のおもちゃ付き



【サイズ】

高さ : 18.00 cm

横幅 : 41.00 cm

奥行 : 55.00 cm

重量 : 10.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。