『S4 エスフォー 無月 (Mugetsu Tungsten90%) | ダーツ 2BAバレル 18.5g【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 23時 39分に出品され03月12日 23時 39分に終了予定です。即決価格は7,620円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

S4 エスフォー 無月 (Mugetsu Tungsten90%) | ダーツ 2BAバレル 18.5g



【商品説明】

・バレル重量 : 18.5g

・全長 : 47mm

・形状 : ストレート

・最大径 : 6.7mm

・重心 : センター



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 10.40 cm

奥行 : 13.00 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。