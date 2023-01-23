『S4 エスフォー 無月 (Mugetsu Tungsten90%) | ダーツ 2BAバレル 18.5g【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 23時 39分に出品され03月12日 23時 39分に終了予定です。即決価格は7,620円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
S4 エスフォー 無月 (Mugetsu Tungsten90%) | ダーツ 2BAバレル 18.5g
【商品説明】
・バレル重量 : 18.5g
・全長 : 47mm
・形状 : ストレート
・最大径 : 6.7mm
・重心 : センター
【サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 10.40 cm
奥行 : 13.00 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7620円
350 入札履歴
終了
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