『イチネンTASCO TA370-17L L型ショートサイズ溶接器(アセチレン・サンソ用)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月12日 10時 14分に出品され05月12日 10時 14分に終了予定です。即決価格は7,620円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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全長:210mm

質量:350g

火口:#100、#200、#315

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