『ハーダース トッピングスクイズボトル チョコレート 350g×24本 ケーキ トッピング ソース デザート スイーツ チョコバナナ チョコレートソース パフェ 業務用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 05時 22分に出品され04月09日 05時 22分に終了予定です。即決価格は7,620円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ボトルからそのままトッピング！

使いやすいボトル型ハンディータイプのトッピングソースです。

ドリンク、デザートの上からはもちろん、アンダーソースとしてお使いいただけます。

【商品名】トッピングスクイズボトル チョコレート

【内容量】350g×24本

【糖度】65.5

【果実・果汁含有率】-

【果実形状】-

【保存方法】直射日光を避けて常温保存