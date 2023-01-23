『Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ グラファイト 34【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 20時 11分に出品され04月21日 20時 11分に終了予定です。即決価格は7,620円に設定されています。現在453件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ グラファイト 34
【商品説明】
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :20×48×1cm
・本体重量:0.07
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 26.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ グラファイト 31
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落札価格7620円
453 入札履歴
終了
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