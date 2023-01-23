『イスカ(ISUKA) 寝袋 パトロール600 ロイヤル 最低使用温度2度【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 00時 03分に出品され04月10日 00時 03分に終了予定です。即決価格は7,620円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イスカ(ISUKA) 寝袋 パトロール600 ロイヤル [最低使用温度2度]
【商品説明】
・カラー : ロイヤルブルー
・サイズ : 肩幅85×全長210cm
・中綿量 : 600g(ベ-シックモデルには、約6デニ-ルの「中空ポリエステル」を使った化繊わたを使用しています。)
・収納サイズ : 直径20×39cm(広口トートバッグ付)
・対応温度 : 2
・構造 : シングル構造 、ドラフトチューブ、ゆったりした足元、YKKコイルジッパー
・生地 : 表ナイロン100%、裏ポリエステル100%
・重量 : 1300g
商品のサイズ・カラーのご用命は注文確認画面最下部のストアへのご要望へコメントにてお願いいたします。
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落札価格7620円
353 入札履歴
終了
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