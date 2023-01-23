『イスカ(ISUKA) 寝袋 パトロール600 ロイヤル 最低使用温度2度【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 00時 03分に出品され04月10日 00時 03分に終了予定です。即決価格は7,620円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イスカ(ISUKA) 寝袋 パトロール600 ロイヤル [最低使用温度2度]



【商品説明】

・カラー : ロイヤルブルー

・サイズ : 肩幅85×全長210cm

・中綿量 : 600g(ベ-シックモデルには、約6デニ-ルの「中空ポリエステル」を使った化繊わたを使用しています。)

・収納サイズ : 直径20×39cm(広口トートバッグ付)

・対応温度 : 2

・構造 : シングル構造 、ドラフトチューブ、ゆったりした足元、YKKコイルジッパー

・生地 : 表ナイロン100%、裏ポリエステル100%

・重量 : 1300g



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