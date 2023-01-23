『joovy カブース ペアレント オーガナイザー Parent Organizer 『平行輸入品』 並行輸入品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 03時 29分に出品され03月21日 03時 29分に終了予定です。即決価格は7,620円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

joovy カブース ペアレント オーガナイザー Parent Organizer 『平行輸入品』 並行輸入品



【商品説明】

・Joovy Caboose Parent Organizer



【サイズ】

高さ : 6.30 cm

横幅 : 16.79 cm

奥行 : 20.09 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。