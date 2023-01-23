『HMHパブリケーションズ ノースロップ F-5 フリーダムファイター・タイガー2 模型資料本 HMHDH028【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 01時 49分に出品され03月17日 01時 49分に終了予定です。即決価格は7,620円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HMHパブリケーションズ ノースロップ F-5 フリーダムファイター・タイガー2 模型資料本 HMHDH028
【商品説明】
・カラー写真：320枚以上
・テキスト：英語
・ページ数：140ページ
・判型：240 x 240mm
・解説：デューク・ホーキンズ
【サイズ】
高さ : 1.30 cm
横幅 : 23.80 cm
奥行 : 24.00 cm
重量 : 630.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7620円
215 入札履歴
終了
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