『HMHパブリケーションズ ノースロップ F-5 フリーダムファイター・タイガー2 模型資料本 HMHDH028【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 01時 49分に出品され03月17日 01時 49分に終了予定です。即決価格は7,620円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

HMHパブリケーションズ ノースロップ F-5 フリーダムファイター・タイガー2 模型資料本 HMHDH028



【商品説明】

・カラー写真：320枚以上

・テキスト：英語

・ページ数：140ページ

・判型：240 x 240mm

・解説：デューク・ホーキンズ



【サイズ】

高さ : 1.30 cm

横幅 : 23.80 cm

奥行 : 24.00 cm

重量 : 630.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。