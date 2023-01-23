『OZONE 有線光学式ゲーミングマウス Neon M50 BLACK OZNEONM50K【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 10時 15分に出品され03月27日 10時 15分に終了予定です。即決価格は7,620円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

OZONE 有線光学式ゲーミングマウス Neon M50 BLACK OZNEONM50K



【商品説明】

・OZONEブランドの右手用エルゴノミックデザインゲーミングマウス。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 16.50 cm

奥行 : 22.00 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。