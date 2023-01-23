デサント スウェット ストレッチ ZEROSTYLE DMMOJC26Z メンズ BKM M【2025年の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

デサント スウェット ストレッチ ZEROSTYLE DMMOJC26Z メンズ BKM M



【商品説明】

・SIZE:L ゆき丈:84cm 身幅:52cm 着丈:67cm

・SIZE:M ゆき丈:82.5cm 身幅:50cm 着丈:65cm

・SIZE:O ゆき丈:86cm 身幅:54cm 着丈:69cm

・SIZE:S ゆき丈:80cm 身幅:48.5cm 着丈:63.5cm

・SIZE:XA ゆき丈:92cm 身幅:58cm 着丈:74cm

・SIZE:XO ゆき丈:89.5cm 身幅:56cm 着丈:71cm

・素材構成: 表地 メランジコットンインレー



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 24.19 cm

奥行 : 31.80 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。