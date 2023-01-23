『デサント スウェット ストレッチ ZEROSTYLE DMMOJC26Z メンズ BKM M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 21時 50分に出品され03月16日 21時 50分に終了予定です。即決価格は7,620円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デサント スウェット ストレッチ ZEROSTYLE DMMOJC26Z メンズ BKM M
【商品説明】
・SIZE:L ゆき丈:84cm 身幅:52cm 着丈:67cm
・SIZE:M ゆき丈:82.5cm 身幅:50cm 着丈:65cm
・SIZE:O ゆき丈:86cm 身幅:54cm 着丈:69cm
・SIZE:S ゆき丈:80cm 身幅:48.5cm 着丈:63.5cm
・SIZE:XA ゆき丈:92cm 身幅:58cm 着丈:74cm
・SIZE:XO ゆき丈:89.5cm 身幅:56cm 着丈:71cm
・素材構成: 表地 メランジコットンインレー
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 24.19 cm
奥行 : 31.80 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7620円
373 入札履歴
終了
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