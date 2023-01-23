『アークライト クーパー・アイランド 完全日本語版 (1-4人用 75-100分 12才以上向け) ボードゲーム【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 11時 42分に出品され04月01日 11時 42分に終了予定です。即決価格は7,619円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【梱包サイズ目安】
高さ : 7.50 cm
横幅 : 29.80 cm
奥行 : 30.20 cm
重量 : 2.05 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※未決済で２日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。
【商品説明】
・プレイ人数 :1～4人
・プレイ時間 :75～100分
・メーカー希望小売価格 :7500円(税別)
・対象年齢 :12才以上
・本体サイズ :297×297×72mm
Playshifu Tacto Coding (タクトコーディング）｜モンテッソーリ｜日本語対応・正規版｜ 6?10歳対象 ｜ ボードゲーム
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落札価格7619円
8 入札履歴
終了
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