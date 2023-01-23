『サムライウーマン ドルチェキャラメル オードパルファム 40mL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 20時 43分に出品され03月19日 20時 43分に終了予定です。即決価格は7,619円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サムライウーマン ドルチェキャラメル オードパルファム 40mL



【商品説明】

・内容量:40mL

・原産国:フランス

・香り:キャラメル グルマン ノート



【サイズ】

高さ : 3.30 cm

横幅 : 6.60 cm

奥行 : 12.19 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。